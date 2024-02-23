"С нами Бог!": Бойцы СВО прямо из окопов обратились к россиянам в День защитника Отечества

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Бойцы СВО поздравили с Днём защитника Отечества ветеранов ВОВ и работников тыла

23 февраля, 07:40
Участники СВО поздравили всех мужчин с Днём защитника Отечества. Обложка © t.me / Life.ru

Участники СВО поздравили всех мужчин с Днём защитника Отечества. Обложка © t.me / Life.ru

Российские военнослужащие поздравили из зоны спецоперации всех мужчин с 23 Февраля, а также напомнили, что победа будет за нами. С солдатами побеседовал Life.ru в рамках спецпроекта "Защитники Отечества глазами бойцов СВО".

Участники СВО поздравили всех мужчин с Днём защитника Отечества. Видео © t.me / Life.ru

"Я сам выбрал этот путь и достойно пройду его, как и все наши бойцы. Мы победим. И все это прекрасно понимают, потому что мы — Россия", — сказал военный с позывным Колобок.

Отдельно военнослужащие поздравили с 23 Февраля ветеранов Великой Отечественной войны, подвиг которых стал примером для современного поколения. Боец с позывным Алтай пообещал, что участники СВО продолжат традиции героических побед своих прадедов.

Также военнослужащие не забыли о тех, кто сегодня помогает фронту в тылу: собирает гуманитарные грузы, поддерживает морально, молится за солдат. Бойцы передали слова благодарности и заверили, что крепкий тыл — залог каждой победы.

"Наступит время, и всё, что происходит сейчас, закончится. Сады расцветут, птицы запоют. И вместо взрывов снарядов и звуков полётов ракет на этих улицах будет смех детей. Главное, не терять духа и идти до конца", — заключил военный с позывным Пальма.

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Ранее сообщалось, что церемония вручения государственных наград прошла в День защитника Отечества в штабе Объединённой группировки войск. Заслуженные ордена и медали отличившиеся в зоне проведения СВО военнослужащие получили из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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