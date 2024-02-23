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23 февраля, 03:39

Сергей Шойгу наградил отличившихся военнослужащих в День защитника Отечества

Церемония вручения государственных наград прошла в День защитника Отечества в штабе Объединённой группировки войск. Заслуженные ордена и медали отличившиеся в зоне проведения СВО военнослужащие получили из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Глава военного ведомства наградил солдат и офицеров медалями "За отвагу" и орденами Мужества. Затем генерал поздравил защитников Родины, поблагодарив их за добросовестную службу.

"Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами. Страна по достоинству оценила ваш труд, ратный труд. Только вперёд, только к победе!" подытожил Шойгу.

Сергей Шойгу наградил отличившихся военнослужащих в День защитника Отечества. Видео © t.me / Минобороны России

Проект о советских разведчиках запущен в РФ в преддверии Дня защитника Отечества
Проект о советских разведчиках запущен в РФ в преддверии Дня защитника Отечества

Защитников России с их профессиональным праздником ранее поздравил президент страны Владимир Путин. Политик пожелал им крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины.

Обложка ©

t.me / Минобороны России

Илья Пушкарев
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