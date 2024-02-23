Церемония вручения государственных наград прошла в День защитника Отечества в штабе Объединённой группировки войск. Заслуженные ордена и медали отличившиеся в зоне проведения СВО военнослужащие получили из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Глава военного ведомства наградил солдат и офицеров медалями "За отвагу" и орденами Мужества. Затем генерал поздравил защитников Родины, поблагодарив их за добросовестную службу.

"Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами. Страна по достоинству оценила ваш труд, ратный труд. Только вперёд, только к победе!" — подытожил Шойгу.

Сергей Шойгу наградил отличившихся военнослужащих в День защитника Отечества. Видео © t.me / Минобороны России