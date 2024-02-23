Проект о советских разведчиках запущен в РФ в преддверии Дня защитника Отечества
"Вечерняя Москва" и общество "Знание" запустили проект о советских разведчиках
Медиахолдинг "Вечерняя Москва" в содружестве с российским обществом "Знание" в преддверии 23 Февраля запустил проект, посвящённый судьбам советских разведчиков. В рамках инициативы было подготовлено десять биографических фильмов, повествующих о секретной деятельности десяти шпионов.
Героями короткометражек стали такие сотрудники разведслужбы СССР, как Алексей Ботян, Рудольф Абель, Зоя Воскресенская и другие. По словам директора Департамента продюсирования и производства общества "Знание" Олеси Голик, школьники и подростки сейчас привыкли получать информацию через мультимедийный жанр, а потому тайная работа шпионов и отражена в видеороликах.
"Фильмы о советских разведчиках — уникальная возможность узнать о людях, чья работа до сих пор хранится под грифом "совершенно секретно", — цитирует Голик "Вечерняя Москва".
Ранее с Днём защитника Отечества россиян поздравил президент РФ Владимир Путин. Политик заявил, что все гордятся армией и флотом, которые доблестно защищают сограждан и отстаивают интересы Родины.
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