Проект о советских разведчиках запущен в РФ в преддверии Дня защитника Отечества

Медиахолдинг "Вечерняя Москва" в содружестве с российским обществом "Знание" в преддверии 23 Февраля запустил проект, посвящённый судьбам советских разведчиков. В рамках инициативы было подготовлено десять биографических фильмов, повествующих о секретной деятельности десяти шпионов.

Героями короткометражек стали такие сотрудники разведслужбы СССР, как Алексей Ботян, Рудольф Абель, Зоя Воскресенская и другие. По словам директора Департамента продюсирования и производства общества "Знание" Олеси Голик, школьники и подростки сейчас привыкли получать информацию через мультимедийный жанр, а потому тайная работа шпионов и отражена в видеороликах.

"Фильмы о советских разведчиках — уникальная возможность узнать о людях, чья работа до сих пор хранится под грифом "совершенно секретно", — цитирует Голик "Вечерняя Москва".