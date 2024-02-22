Путин сделал важное заявление накануне Дня защитника Отечества

В России всегда особым почётом и уважением пользовались защитники Отечества, которые готовы мужественно пойти на самопожертвование ради Родины. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в Казани, поздравляя танковое училище с 105-летием.

"Завтра у нас день праздничный для всех военнослужащих. Да и для всей страны. Потому что у нас в России испокон веков ценили и ценят защитников Отечества. Ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов Родины, ради её будущего, ради будущего наших детей", — отметил глава государства на церемонии открытия социальных объектов в Татарстане.