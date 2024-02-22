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Путин сделал важное заявление накануне Дня защитника Отечества

Путин: В России испокон веков ценят и уважают защитников Отечества

22 февраля, 10:52
Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

В России всегда особым почётом и уважением пользовались защитники Отечества, которые готовы мужественно пойти на самопожертвование ради Родины. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в Казани, поздравляя танковое училище с 105-летием.

"Завтра у нас день праздничный для всех военнослужащих. Да и для всей страны. Потому что у нас в России испокон веков ценили и ценят защитников Отечества. Ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов Родины, ради её будущего, ради будущего наших детей", отметил глава государства на церемонии открытия социальных объектов в Татарстане.

Путин: День защитника Отечества давно стал народным праздником
Путин: День защитника Отечества давно стал народным праздником

Напомним, накануне Путин прибыл в Казань, чтобы открыть Игры будущего. Он также встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и отметил развитие региона, в частности увеличение доли несырьевого экспорта в экономике.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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