Путин сделал важное заявление накануне Дня защитника Отечества
Путин: В России испокон веков ценят и уважают защитников Отечества
Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
В России всегда особым почётом и уважением пользовались защитники Отечества, которые готовы мужественно пойти на самопожертвование ради Родины. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в Казани, поздравляя танковое училище с 105-летием.
"Завтра у нас день праздничный для всех военнослужащих. Да и для всей страны. Потому что у нас в России испокон веков ценили и ценят защитников Отечества. Ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов Родины, ради её будущего, ради будущего наших детей", — отметил глава государства на церемонии открытия социальных объектов в Татарстане.
Напомним, накануне Путин прибыл в Казань, чтобы открыть Игры будущего. Он также встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и отметил развитие региона, в частности увеличение доли несырьевого экспорта в экономике.