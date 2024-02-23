"Мы гордимся армией и флотом": Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Видеопоздравление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент Путин поздравил с Днём защитника Отечества. Видео © t.me / Кремль. Новости

"Этот праздник — один из самых почитаемых в России. Он давно стал народным и всегда отмечается широко, по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе — с пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает её интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России", — сказал Путин.

По словам президента, Россия гордится родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах. Их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов.

Глава государства обратил внимание на то, что защитники Отечества в РФ окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь её, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются важнейшими, непререкаемыми ценностями.

Путин пожелал защитникам Отечества здоровья и новых успехов на благо Родины, а также поздравил их близких и родных.