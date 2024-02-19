Защищал девушку: Стали известны подробности нападения на ветерана СВО в ХМАО

Участник СВО, которого избили в кафе в Ханты-Мансийском автономном округе, пытался защитить девушку от навязчивого ухажёра. Об этом мужчина рассказал в беседе с Ura.ru.

"Зашёл покушать в эту кафешку. Музыка играла, люди танцевали. И парень лез к девушке — она его отталкивала. И те [молодые люди], с кем девушка сидела, встали и стали выяснять отношения [с пристававшим]. Позже они успокоились, я подхожу [к парню] и говорю: "Молодой человек, нельзя себя так вести. Зачем домогаетесь людей?" Он начал на меня бычить. Слово за слово [начался конфликт]", — рассказал боец СВО.

По словам ветерана спецоперации, его держали пять-шесть человек. Во время потасовки он упал на руку и получил перелом. Сейчас боец находится в отпуске по ранению. При этом он сломал именно ту руку, куда в ходе боёв попал осколок. Мужчина отметил, что не имеет претензий к участникам конфликта.