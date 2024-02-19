Регион

Уведомления отключены

19 февраля, 13:50

Защищал девушку: Стали известны подробности нападения на ветерана СВО в ХМАО

Участник СВО заявил, что на него напали в ХМАО за попытку заступиться за девушку

Участник СВО, которого избили в кафе в Ханты-Мансийском автономном округе, пытался защитить девушку от навязчивого ухажёра. Об этом мужчина рассказал в беседе с Ura.ru.

"Зашёл покушать в эту кафешку. Музыка играла, люди танцевали. И парень лез к девушке — она его отталкивала. И те [молодые люди], с кем девушка сидела, встали и стали выяснять отношения [с пристававшим]. Позже они успокоились, я подхожу [к парню] и говорю: "Молодой человек, нельзя себя так вести. Зачем домогаетесь людей?" Он начал на меня бычить. Слово за слово [начался конфликт]", — рассказал боец СВО.

По словам ветерана спецоперации, его держали пять-шесть человек. Во время потасовки он упал на руку и получил перелом. Сейчас боец находится в отпуске по ранению. При этом он сломал именно ту руку, куда в ходе боёв попал осколок. Мужчина отметил, что не имеет претензий к участникам конфликта.

Избившим участника СВО в баре на Ставрополье грозит до семи лет лишения свободы
Избившим участника СВО в баре на Ставрополье грозит до семи лет лишения свободы

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Лянтор Сургутского района ХМАО несколько пьяных мужчин напали на участника СВО. Прокуратура начала проверку по данному факту.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Синицын

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров