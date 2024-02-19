В ХМАО группа мужчин избила участника СВО

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) группа мужчин избила участника специальной военной операции. Как сообщает прокуратура региона, по этому факту начата проверка.

Накануне в группе "Лянтор против коррупции" в ВК рассказали, что в кафе "Шафран" в городе Лянтор (Сургутский район) несколько пьяных посетителей напали на мужчину, который вернулся с ранением из зоны спецоперации. Как рассказали очевидцы, пострадавшему сломали руку. Утверждается, что нападавшие были на корпоративе.

"17 февраля отдыхали с подругами в кафе "Шафран" — старый автовокзал. Были свидетелями безобразной сцены. Под конец рабочего дня зашли два парня, один из них — участник СВО. Парни сидели спокойно, никого не трогали. В этот же день отмечала юбилей компания. Естественно, все мужики там перепили. Водка в голову, бес в ребро", — говорится в сообщении.

Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.