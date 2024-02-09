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9 февраля, 12:38

Пьяная толпа заняла в баре столик участника СВО, а затем избила его, несмотря на костыли

В одном из баров Невинномысска напали на участника СВО, который был на костылях

Участника специальной военной операции избили в баре "Текила" в Невинномысске. Военнослужащий был на костылях, но пьяную компанию это никак не остановило, сообщает SHOT.

В одном из баров Невинномысска напали на участника СВО, который был на костылях. Видео © SHOT

Боец отдыхал в заведении вместе с приятелем, а когда они вышли покурить, за их стол, накрытый едой и напитками, села толпа подвыпивших мужчин. Они вели себя бесцеремонно, начали угощаться и уходить не захотели. Когда решить ситуацию диалогом не получилось, подвыпившая толпа накинулась на военнослужащего и его друга. Спустя некоторое время драку удалось разнять, пьяная компания ушла из заведения. Вскоре нападавших задержали.

Толпой на одного: В Тюмени задержаны все участники избиения бойца СВО, сделавшего им замечание
Толпой на одного: В Тюмени задержаны все участники избиения бойца СВО, сделавшего им замечание

Ранее Life.ru писал, что глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника СВО в Ульяновске. После инцидента семья ветерана начала получать угрозы. Позже стало известно, что угрожавший убить бойца спецоперации мужчина пойдёт под суд.

Обложка ©

SHOT

Марина Калегина
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