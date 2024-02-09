Пьяная толпа заняла в баре столик участника СВО, а затем избила его, несмотря на костыли

Участника специальной военной операции избили в баре "Текила" в Невинномысске. Военнослужащий был на костылях, но пьяную компанию это никак не остановило, сообщает SHOT .

В одном из баров Невинномысска напали на участника СВО, который был на костылях. Видео © SHOT

Боец отдыхал в заведении вместе с приятелем, а когда они вышли покурить, за их стол, накрытый едой и напитками, села толпа подвыпивших мужчин. Они вели себя бесцеремонно, начали угощаться и уходить не захотели. Когда решить ситуацию диалогом не получилось, подвыпившая толпа накинулась на военнослужащего и его друга. Спустя некоторое время драку удалось разнять, пьяная компания ушла из заведения. Вскоре нападавших задержали.