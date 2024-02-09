Пьяная толпа заняла в баре столик участника СВО, а затем избила его, несмотря на костыли
В одном из баров Невинномысска напали на участника СВО, который был на костылях
Участника специальной военной операции избили в баре "Текила" в Невинномысске. Военнослужащий был на костылях, но пьяную компанию это никак не остановило, сообщает SHOT.
В одном из баров Невинномысска напали на участника СВО, который был на костылях. Видео © SHOT
Боец отдыхал в заведении вместе с приятелем, а когда они вышли покурить, за их стол, накрытый едой и напитками, села толпа подвыпивших мужчин. Они вели себя бесцеремонно, начали угощаться и уходить не захотели. Когда решить ситуацию диалогом не получилось, подвыпившая толпа накинулась на военнослужащего и его друга. Спустя некоторое время драку удалось разнять, пьяная компания ушла из заведения. Вскоре нападавших задержали.
Ранее Life.ru писал, что глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника СВО в Ульяновске. После инцидента семья ветерана начала получать угрозы. Позже стало известно, что угрожавший убить бойца спецоперации мужчина пойдёт под суд.