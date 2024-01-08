Угрожавший убить участника СВО житель Ульяновска пойдёт под суд

В Ульяновском суде будет рассмотрено дело по факту угроз убийством участнику специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

По данным МВД, участниками конфликта, который произошёл 28 июня 2023 года, стали жители дома, расположенного по улице Карсунской. Один мужчина стал оскорблять второго, после чего и вовсе начал угрожать. Ульяновец заявил, что убьёт соседа, а затем перешёл к порче имущества: повредил ему входную дверь и стеклопакеты.

"По факту угрозы убийством отделом дознания ОМВД России по Железнодорожному району города Ульяновска возбуждено уголовное дело, расследование которого в настоящее время окончено и направлено в суд", — говорится в телеграм-канале УМВД по Ульяновской области.

При этом в ведомстве уточнили РИА "Новости", что пострадавший — участник специальной военной операции.