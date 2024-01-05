Мигрант арестован за нападение толпой на бойцов СВО и их жён в Челябинске

Суд в Челябинске арестовал одного из фигурантов дела об оскорблении участников СВО и их жён, двое его подельников помещены под домашний арест. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СКР по региону.

"Фигурант заключён под стражу. С учётом собранных следователем регионального СКР доказательств задержанному 3 января текущего года фигуранту уголовного дела, возбуждённого по факту совершения в новогоднюю ночь хулиганских действий, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ", — уточнили в управлении.

Помимо того, прокуратура обжаловала постановления суда об избрании его сообщникам меры пресечения в виде домашнего ареста, потребовав отправить их в СИЗО. Расследование уголовного дела поставлено на контроль у руководителя следственного управления.