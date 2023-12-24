Напавшего с палкой на прохожих мужчину в Челябинске обезвредили ракетницей

Драка со стрельбой из ракетницы произошла в Челябинске. Видео потасовки, случившейся накануне ночью на улице Кирова, опубликовал SHOT .

Пьяный мужчина с палкой в руках начал нападать на прохожих. Один из пострадавших решил не оставаться в стороне, достал ракетницу и открыл огонь по агрессору. В результате дебошира удалось обезвредить и передать сотрудниками полиции, прибывшим на место происшествия.