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24 декабря, 19:41

Напавшего с палкой на прохожих мужчину в Челябинске обезвредили ракетницей

Драка со стрельбой из ракетницы произошла в Челябинске. Видео потасовки, случившейся накануне ночью на улице Кирова, опубликовал SHOT.

Пьяный мужчина с палкой в руках начал нападать на прохожих. Один из пострадавших решил не оставаться в стороне, достал ракетницу и открыл огонь по агрессору. В результате дебошира удалось обезвредить и передать сотрудниками полиции, прибывшим на место происшествия.

Драка со стрельбой из ракетницы в Челябинске. Видео © t.me / SHOT

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Ранее Лайф рассказывал, как на Урале несколько школьников загремели в больницу после массовой драки из-за девочки. По предварительным данным, конфликт начался из-за того, что один из одиннадцатиклассников оскорбил ученицу девятого класса.

Обложка ©

t.me / SHOT

Александра Мышляева
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