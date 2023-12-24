Напавшего с палкой на прохожих мужчину в Челябинске обезвредили ракетницей
Драка со стрельбой из ракетницы произошла в Челябинске. Видео потасовки, случившейся накануне ночью на улице Кирова, опубликовал SHOT.
Пьяный мужчина с палкой в руках начал нападать на прохожих. Один из пострадавших решил не оставаться в стороне, достал ракетницу и открыл огонь по агрессору. В результате дебошира удалось обезвредить и передать сотрудниками полиции, прибывшим на место происшествия.
Драка со стрельбой из ракетницы в Челябинске. Видео © t.me / SHOT
Ранее Лайф рассказывал, как на Урале несколько школьников загремели в больницу после массовой драки из-за девочки. По предварительным данным, конфликт начался из-за того, что один из одиннадцатиклассников оскорбил ученицу девятого класса.
t.me / SHOT