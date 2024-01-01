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1 января, 17:55

В Челябинске группа пьяных мигрантов напала на участников спецоперации

СК возбудил дело после нападения мигрантов на участников СВО в Челябинске

Челябинские следователи возбудили уголовное дело после нападения мигрантов на участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошёл в новогоднюю ночь во дворе одного из домов Советского района. По данным СК, всё началось с оскорблений в адрес демобилизованных военных и их жён. Причём, как отмечается, в момент конфликта мигранты были пьяны.

В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку. Как уточнили в СК, одного из участников спецоперации ударили "предметом, используемым в качестве оружия". Теперь напавших ищут. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".

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Ранее Лайф рассказывал о другом уличном конфликте, который произошёл в Челябинске. Тогда ночная потасовка на улице Кирова закончилась стрельбой из ракетницы.

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ТАСС / Ura.ru / Игорь Меркулов

Максим Плетнёв
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