В Челябинске группа пьяных мигрантов напала на участников спецоперации

Челябинские следователи возбудили уголовное дело после нападения мигрантов на участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошёл в новогоднюю ночь во дворе одного из домов Советского района. По данным СК, всё началось с оскорблений в адрес демобилизованных военных и их жён. Причём, как отмечается, в момент конфликта мигранты были пьяны.

В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку. Как уточнили в СК, одного из участников спецоперации ударили "предметом, используемым в качестве оружия". Теперь напавших ищут. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".