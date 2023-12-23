Две компании устроили смертельную перестрелку у ресторана в Подмосковье

Драка между двумя компаниями мужчин у ресторана в городе Видном в Подмосковье обернулась перестрелкой. Три человека получили огнестрельные ранения, один из них скончался в больнице, ещё одного участника разыскивают. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Следственные действия на месте перестрелки у ресторана в Подмосковье. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

"По данным следствия, 22 декабря ночью возле ресторана в городе Видном между двумя компаниями мужчин произошёл конфликт, переросший в перестрелку. В результате трое из участников инцидента получили огнестрельные ранения и были доставлены в медицинское учреждение, ещё один с места происшествия скрылся. Спустя некоторое время один из пострадавших скончался", — говорится в публикации ведомства.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 39-летнего мужчины (часть 1 статьи 105 УК РФ). В расследовании задействована группа самых опытных следователей и криминалистов. Сейчас они проводят осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося, а также роли участников конфликта. По предварительной версии, стрельба велась из пистолета.