Мстительный москвич расстрелял двух парней в пункте выдачи и попал на видео

Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в пункте выдачи в Москве. Оба раненых госпитализированы, а расстрелявший их мужчина задержан, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Ссора троих мужчин, впоследствии ставшая причиной стрельбы из травматического оружия. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"Вечером 16 декабря в Некрасовке между мужчиной, а также сотрудником пункта выдачи и его другом произошёл конфликт. Злоумышленник дошёл до дома, взял травматический пистолет, зашёл в помещение пункта выдачи и выстрелил в сторону двух своих оппонентов. С ранением груди и шеи двое 19-летних пострадавших госпитализированы", — говорится в публикации ведомства.

Спустя несколько часов после случившегося правоохранители установили личность стрелка и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", следствие выясняет обстоятельства ситуации. Ход расследования взят под контроль Кузьминской межрайонной прокуратурой.