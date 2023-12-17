Мстительный москвич расстрелял двух парней в пункте выдачи и попал на видео
Двое человек госпитализированы после драки со стрельбой в пункте выдачи в Москве
Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в пункте выдачи в Москве. Оба раненых госпитализированы, а расстрелявший их мужчина задержан, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.
Ссора троих мужчин, впоследствии ставшая причиной стрельбы из травматического оружия. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
"Вечером 16 декабря в Некрасовке между мужчиной, а также сотрудником пункта выдачи и его другом произошёл конфликт. Злоумышленник дошёл до дома, взял травматический пистолет, зашёл в помещение пункта выдачи и выстрелил в сторону двух своих оппонентов. С ранением груди и шеи двое 19-летних пострадавших госпитализированы", — говорится в публикации ведомства.
Спустя несколько часов после случившегося правоохранители установили личность стрелка и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", следствие выясняет обстоятельства ситуации. Ход расследования взят под контроль Кузьминской межрайонной прокуратурой.
А 7 декабря стало известно о том, что в Петербурге задержали полицейских, которые покрывали банду вымогателей. Причём вышли на правоохранителей после того, как те стали участниками эпичной погони с дракой, стрельбой и угнанным полицейским уазиком.
t.me / Прокуратура Москвы