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17 декабря, 13:40

Мстительный москвич расстрелял двух парней в пункте выдачи и попал на видео

Двое человек госпитализированы после драки со стрельбой в пункте выдачи в Москве

Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в пункте выдачи в Москве. Оба раненых госпитализированы, а расстрелявший их мужчина задержан, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Ссора троих мужчин, впоследствии ставшая причиной стрельбы из травматического оружия. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"Вечером 16 декабря в Некрасовке между мужчиной, а также сотрудником пункта выдачи и его другом произошёл конфликт. Злоумышленник дошёл до дома, взял травматический пистолет, зашёл в помещение пункта выдачи и выстрелил в сторону двух своих оппонентов. С ранением груди и шеи двое 19-летних пострадавших госпитализированы", говорится в публикации ведомства.

Спустя несколько часов после случившегося правоохранители установили личность стрелка и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", следствие выясняет обстоятельства ситуации. Ход расследования взят под контроль Кузьминской межрайонной прокуратурой.

Мужчина открыл стрельбу по людям в Рязанской области, убит полицейский

Мужчина открыл стрельбу по людям в Рязанской области, убит полицейский

А 7 декабря стало известно о том, что в Петербурге задержали полицейских, которые покрывали банду вымогателей. Причём вышли на правоохранителей после того, как те стали участниками эпичной погони с дракой, стрельбой и угнанным полицейским уазиком.

Обложка ©

t.me / Прокуратура Москвы

Юрий Лысенко
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