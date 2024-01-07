Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на участника СВО в Ульяновске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на участника СВО в Ульяновске, сообщили в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что в социальных сетях появилась информация о бездействии полиции по данному поводу. Более того, семья мужчины начала получать угрозы.

Причиной конфликта стало то, что ветеран сделал замечание паре, нарушавшей около жилого дома общественный порядок. Последующее обращение к участковому осталось без ответа, а агрессивный мужчина в свою очередь попытался задушить участника спецоперации.

"Несмотря на наличие соответствующего заключения судебно-медицинской экспертизы и очевидцев произошедшего, по мнению заявителей, правоохранительные органы не предпринимают должных мер в отношении правонарушителя, который продолжает угрожать пострадавшим", — добавили в ведомстве.