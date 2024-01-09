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9 января, 16:28

Толпой на одного: В Тюмени задержаны все участники избиения бойца СВО, сделавшего им замечание

Полиция Тюмени задержала всех причастных к избиению бойца СВО из-за замечания

Полиция задержала всех причастных к избиению участника специальной военной операции в Тюмени. Об этом сообщила в своём телеграм-канале во вторник, 9 января, официальный представитель МВД России Ирина Волк. Речь идёт о конфликте, который произошёл на улице Малышева в посёлке Тарманы. Боец СВО сделал замечание группе молодых людей, которые шумели и хамили прохожим. В ответ его избили, мужчина попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Один из задержанных в Тюмени извинился, что ударил участника СВО бутылкой по голове. Видео © t.me/IrinaVolk_MVD

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Все задержанные находятся в отделе полиции", сообщили в МВД.

По словам одного из задержанных, в ходе драки он дважды ударил потерпевшего по голове, а потом только разнимал дерущихся.

"За удары бутылкой приношу свои извинения", сказал один из участников нападения на бойца СВО.

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Ранее Лайф рассказывал, что участника СВО и его жену избили в ночном клубе в Югре. Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. А до этого в Челябинске произошёл конфликт между мигрантами и участниками СВО. В новогоднюю ночь мигранты начали оскорблять ветеранов и их жён, а в ходе последовавшей драки одного из военных ударили оружием. Возбуждено уголовное дело, один из фигурантов отправлен в СИЗО.

Обложка ©

rawpixel.com / freepik

Марина Калегина
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