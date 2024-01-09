Толпой на одного: В Тюмени задержаны все участники избиения бойца СВО, сделавшего им замечание

Полиция задержала всех причастных к избиению участника специальной военной операции в Тюмени. Об этом сообщила в своём телеграм-канале во вторник, 9 января, официальный представитель МВД России Ирина Волк. Речь идёт о конфликте, который произошёл на улице Малышева в посёлке Тарманы. Боец СВО сделал замечание группе молодых людей, которые шумели и хамили прохожим. В ответ его избили, мужчина попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Один из задержанных в Тюмени извинился, что ударил участника СВО бутылкой по голове. Видео © t.me/IrinaVolk_MVD

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Все задержанные находятся в отделе полиции", — сообщили в МВД.

По словам одного из задержанных, в ходе драки он дважды ударил потерпевшего по голове, а потом только разнимал дерущихся.