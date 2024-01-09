Упаковщица сладких подарков потеряла на работе кольцо, но его вернула семья участника СВО

В Москве произошло настоящее рождественское чудо: там семья мобилизованного участника спецоперации нашла и вернула хозяйке потерянное украшение. Как пишет Mash, женщина работает упаковщицей сладких подарков и во время работы обронила в один из них дорогое сердцу золотое кольцо.

Сначала она не заметила пропажу, а когда поняла — начала сильно переживать. Однако кольцо нашёл ребёнок бойца, посетивший ёлку для детей мобилизованных в Гостином Дворе. Он похвастался находкой маме, а та решила восстановить справедливость и организовала поиски владельца.

Сначала женщина связалась с организаторами мероприятия, а потом — с компанией, поставившей подарок. Так она смогла выйти на упаковщицу, которая, узнав хорошую новость, приехала к семье в гости, забрала кольцо и выразила благодарность.