Жительница Прикамья нашла огромное насекомое в купленном в супермаркете укропе
В Пермском крае в пачке укропа из "Пятёрочки" обнаружили огромное насекомое
Обнаруженный в укропе палочник. Обложка © Ura.ru
Жительница города Чусовой Пермского края нашла в коробке с укропом из "Пятёрочки" гигантское насекомое. Об этом сообщает Ura.ru.
Обнаруженный в укропе палочник. Фото © Ura.ru
По словам собеседницы агентства, покупка была оформлена через доставку "Пятёрочки" 5 января. Курьер этой торговой сети доставил женщине запакованную зелень от известного производителя. Когда женщина открыла упаковку, то увидела, что среди стеблей укропа прячется палочник.
Покупательница обратилась в службу поддержки магазина. Там ей дали купон на 100 рублей в качестве извинений и вернули заплаченные средства на укроп. Женщина решила пожалеть насекомое и оставила в своей семье, соорудив ему жилище из подручных материалов.