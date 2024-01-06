Жительница Прикамья нашла огромное насекомое в купленном в супермаркете укропе

Жительница города Чусовой Пермского края нашла в коробке с укропом из "Пятёрочки" гигантское насекомое. Об этом сообщает Ura.ru.

Обнаруженный в укропе палочник. Фото © Ura.ru

По словам собеседницы агентства, покупка была оформлена через доставку "Пятёрочки" 5 января. Курьер этой торговой сети доставил женщине запакованную зелень от известного производителя. Когда женщина открыла упаковку, то увидела, что среди стеблей укропа прячется палочник.