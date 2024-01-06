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6 января, 19:44

Жительница Прикамья нашла огромное насекомое в купленном в супермаркете укропе

В Пермском крае в пачке укропа из "Пятёрочки" обнаружили огромное насекомое

Обнаруженный в укропе палочник. Обложка © Ura.ru

Обнаруженный в укропе палочник. Обложка © Ura.ru

Жительница города Чусовой Пермского края нашла в коробке с укропом из "Пятёрочки" гигантское насекомое. Об этом сообщает Ura.ru.

Обнаруженный в укропе палочник. Фото © Ura.ru

Обнаруженный в укропе палочник. Фото © Ura.ru

По словам собеседницы агентства, покупка была оформлена через доставку "Пятёрочки" 5 января. Курьер этой торговой сети доставил женщине запакованную зелень от известного производителя. Когда женщина открыла упаковку, то увидела, что среди стеблей укропа прячется палочник.

Покупательница обратилась в службу поддержки магазина. Там ей дали купон на 100 рублей в качестве извинений и вернули заплаченные средства на укроп. Женщина решила пожалеть насекомое и оставила в своей семье, соорудив ему жилище из подручных материалов.

В Госдуме предложили маркировать продукты из насекомых
В Госдуме предложили маркировать продукты из насекомых

Ранее в Госдуме предложили маркировать продукты из насекомых. Однако употребление этих животных в пищу для россиян является лишь гастрономическим приключением и вызовом, но в их регулярный рацион деликатес точно не войдёт, считают специалисты.

Алексей Соловьёв
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