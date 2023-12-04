В Госдуме предложили маркировать продукты из насекомых

Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Олег Леонов предложил маркировать продукты из насекомых. Соответствующее обращение он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, пишет ТАСС.

"Считаю необходимым предусмотреть введение обязательной эмблемы для пищевой продукции, полученной с использованием насекомых, по аналогии с обязательной эмблемой "ГМО", — говорится в письме Леонова.

Парламентарий отметил, что в настоящее время технические регламенты не требуют маркировать подобную продукцию. Согласно закону, в России и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) она может быть помечена как "пищевая продукция нового вида". Получается, что многие граждане попросту не знают, из чего изготовлен товар. В связи с этим Леонов попросил Попову рассмотреть целесообразность его предложения и помочь реализовать его.