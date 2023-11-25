Только попробовать: Шеф-повар объяснил ненависть россиян к жареным членистоногим

Употребление насекомых в пищу для россиян является лишь гастрономическим приключением и вызовом, но в их регулярный рацион деликатес точно не войдёт, считает шеф-повар Евгений Овчаров. По словам мастера, всё дело в несовпадении этого тренда с нашей традиционной кулинарией.

Овчаров напомнил, что такой опыт в России уже был. Некоторое время назад в отечественных ресторанах начали подавать лягушачьи лапки и улиток на манер Франции. Однако широкого отклика среди посетителей нововведение не нашло. Аналогичная судьба ждёт и приготовленных насекомых.

"Возможно, будет какой-то хайп на попробовать. Но всё-таки у нас больше уживаются тренды, которые перекликаются с нашей традиционной кулинарией. Те же самые суши. У нас нет традиции есть насекомых, поэтому это не приживётся", — пояснил шеф-повар в пресс-центре НСН.