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25 ноября, 00:28

Только попробовать: Шеф-повар объяснил ненависть россиян к жареным членистоногим

Шеф-повар Овчаров: Россияне не смогут включить насекомых в рацион из-за традиций

Употребление насекомых в пищу для россиян является лишь гастрономическим приключением и вызовом, но в их регулярный рацион деликатес точно не войдёт, считает шеф-повар Евгений Овчаров. По словам мастера, всё дело в несовпадении этого тренда с нашей традиционной кулинарией.

Овчаров напомнил, что такой опыт в России уже был. Некоторое время назад в отечественных ресторанах начали подавать лягушачьи лапки и улиток на манер Франции. Однако широкого отклика среди посетителей нововведение не нашло. Аналогичная судьба ждёт и приготовленных насекомых.

"Возможно, будет какой-то хайп на попробовать. Но всё-таки у нас больше уживаются тренды, которые перекликаются с нашей традиционной кулинарией. Те же самые суши. У нас нет традиции есть насекомых, поэтому это не приживётся", — пояснил шеф-повар в пресс-центре НСН.

10 кулинарных лайфхаков, которые в одночасье превратят любого неумёху в шеф-повара

10 кулинарных лайфхаков, которые в одночасье превратят любого неумёху в шеф-повара

В борьбе за популярность на российских столах членистоногие потерпят сокрушительное поражение от традиционных пельменей. Однако важно приготовить такое угощение правильно, так как в противном случае велик риск подхватить опасную болезнь, предупреждал Лайф ранее.

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Freepik / pvproductions

Илья Пушкарев
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