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17 ноября, 06:00

10 кулинарных лайфхаков, которые в одночасье превратят любого неумёху в шеф-повара

Головка — это легко! Просто посмотрите на эти гениальные решения на кухне, которые сэкономят вам время, нервы, а блюда будут только вкуснее. Запоминаем все до единого.

"Если вы хотите, чтобы салат дольше оставался свежим, положите сверху под крышку салфетку, чтобы она впитывала влагу. На фото справа — салат на четвёртый день", — Thea_From_Juilliard.

Фото © Reddit / Thea_From_Juilliard

Фото © Reddit / Thea_From_Juilliard

"Мой самый главный кулинарный лайфхак: никогда не пытайтесь ловить нож! Просто отойдите подальше", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / пользователь Reddit

Фото © Reddit / пользователь Reddit

"Если очень нужно обжарить мясо со всех сторон, то вот моё решение", — Potential-Project.

Фото © Reddit / Potential-Project

Фото © Reddit / Potential-Project

"Самый простой способ мгновенно улучшить качество ваших плюшек: используйте подходящую форму для выпекания! Металлическая против стеклянной", — Which-Salary7586.

Фото © Reddit / Which-Salary7586

Фото © Reddit / Which-Salary7586

"Остался торт, но некуда его положить, чтобы он не заветрился? Переверните какой-нибудь контейнер! Положите кусок на крышку и просто закройте", — WarningGipsyDanger.

Фото © Reddit / WarningGipsyDanger

Фото © Reddit / WarningGipsyDanger

"Из неиспользованных одноразовых китайских палочек можно сделать отличный зажим для чипсов", — idoze.

Фото © Reddit / idoze

Фото © Reddit / idoze

"Заранее готовьте овощи для супов и замораживайте по пакетам", — questfire.

Фото © Reddit / questfire

Фото © Reddit / questfire

"Вот так быстро формирую красивые котлетки — крышка с отверстием", _LifeWontWait86_.

Фото © Reddit / _LifeWontWait86_

Фото © Reddit / _LifeWontWait86_

"Чтобы дольше сохранить авокадо свежим, храните его в холодильнике в пакете вместе с луком. Узнала об этом случайно и поняла, что это реально работает!" pamjam01.

Фото © Reddit / pamjam01

Фото © Reddit / pamjam01

"Кто-нибудь ещё так делает? Или я одна сумасшедшая?" notpHfourteen.

Фото © Reddit / notpHfourteen

Фото © Reddit / notpHfourteen

7 рабочих лайфхаков, чтобы подаренные девушке цветы простояли как можно дольше

7 рабочих лайфхаков, чтобы подаренные девушке цветы простояли как можно дольше

Обложка ©

Reddit / notpHfourteeсn, Potential-Project

Сергей Трофимов
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