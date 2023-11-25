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24 ноября, 23:23

Названа скрытая опасность недоваренных пельменей

Диетолог Круглова: Правильная варка пельменей убережёт от патогенных бактерий

Патогенные микроорганизмы в лице сальмонеллы или кишечной палочки можно встретить в пельменях даже надёжных производителей. Впрочем, если правильно отварить приобретённый в магазине продукт, организму ничто не угрожает. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала диетолог Наталья Круглова.

"Микроорганизмы невидимы глазу, продукт с их наличием неотличим от чистого. Поэтому единственный вариант — выбирать более надёжных производителей. Хотя иногда даже в продукции достаточно крупных производств обнаруживают патогенные микроорганизмы", — предупредила собеседница агентства.

По словам диетолога, ключ к решению указанной проблемы лежит в правильной термической обработке. Если соблюдать описанные на упаковке рекомендации по варке, болезнетворные бактерии разрушатся под воздействием высокой температуры. Круглова подчеркнула, что лучше всего покупать пельмени с самым коротким составом, где не будет кожи или хрящевой ткани. Они ухудшают биологическую ценность продукта.

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Заразиться от пельменей сальмонеллёзом можно и до их варки, предупреждал Лайф ранее. Именно поэтому важно мыть руки после того, как сырой продукт отправлен в кастрюлю с водой.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Александр Авилов

Илья Пушкарев
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