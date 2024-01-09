Участника СВО и его жену избили в ночном клубе в Югре

В городе Радужном Ханты-Мансийского автономного округа избили участника спецоперации и его супругу. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, всё произошло в ходе конфликта в ночном клубе. Председатель ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад по данному инциденту.