Участника СВО и его жену избили в ночном клубе в Югре
В Югре в ночном клубе избили бойца СВО с женой, Бастрыкин взял дело на контроль
В городе Радужном Ханты-Мансийского автономного округа избили участника спецоперации и его супругу. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, всё произошло в ходе конфликта в ночном клубе. Председатель ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад по данному инциденту.
В пресс-службе регионального Управления МВД пояснили РИА "Новости", что правоохранители приняли заявление у жены военного, проводится проверка. После получения результатов медицинских экспертиз будет вынесено процессуальное решение. Все фигуранты уже установлены.
Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника СВО в Ульяновске. После инцидента семья ветерана начала получать угрозы. Позже стало известно, что угрожавший убить бойца спецоперации мужчина пойдёт под суд.
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