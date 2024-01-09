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9 января, 15:21

Участника СВО и его жену избили в ночном клубе в Югре

В Югре в ночном клубе избили бойца СВО с женой, Бастрыкин взял дело на контроль

В городе Радужном Ханты-Мансийского автономного округа избили участника спецоперации и его супругу. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, всё произошло в ходе конфликта в ночном клубе. Председатель ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад по данному инциденту.

В пресс-службе регионального Управления МВД пояснили РИА "Новости", что правоохранители приняли заявление у жены военного, проводится проверка. После получения результатов медицинских экспертиз будет вынесено процессуальное решение. Все фигуранты уже установлены.

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Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника СВО в Ульяновске. После инцидента семья ветерана начала получать угрозы. Позже стало известно, что угрожавший убить бойца спецоперации мужчина пойдёт под суд.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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