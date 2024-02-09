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9 февраля, 14:07

Избившим участника СВО в баре на Ставрополье грозит до семи лет лишения свободы

На Ставрополье троих парней задержали после избиения участника СВО на костылях

Трое молодых людей задержаны через несколько часов после драки в баре "Текила" в Невинномысске, которую они устроили с бойцом спецоперации (СВО) на костылях. Об этом сообщает SHOT.

Избившим участника СВО в баре на Ставрополье грозит до семи лет лишения свободы. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, 21-летнего Азаза И. и 18-летних Арсена Т. и Алиасхаба С. доставили в отделение полиции, где они раскаялись и записали видео с извинениями. Они также заявили о желании помочь участнику СВО. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", им грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал Life.ru, стычка началась после того, как стол, где сидел военнослужащий с другом, заняла толпа подвыпивших мужчин. Они вели себя бесцеремонно, начали угощаться и уходить не захотели. Когда решить ситуацию диалогом не получилось, парни накинулись на бойца СВО и его друга. При этом военнослужащий был на костылях, но пьяную компанию это никак не остановило.

Толпой на одного: В Тюмени задержаны все участники избиения бойца СВО, сделавшего им замечание
Толпой на одного: В Тюмени задержаны все участники избиения бойца СВО, сделавшего им замечание
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Кадр из видео © Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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