Трое молодых людей задержаны через несколько часов после драки в баре "Текила" в Невинномысске, которую они устроили с бойцом спецоперации (СВО) на костылях. Об этом сообщает SHOT.

Избившим участника СВО в баре на Ставрополье грозит до семи лет лишения свободы. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, 21-летнего Азаза И. и 18-летних Арсена Т. и Алиасхаба С. доставили в отделение полиции, где они раскаялись и записали видео с извинениями. Они также заявили о желании помочь участнику СВО. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", им грозит до семи лет лишения свободы.