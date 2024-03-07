Женщины стали реже стрессовать на дороге, но всё ещё уступают мужчинам

Женщины-водители всё меньше испытывают стресс во время езды, однако они пока всё ещё сильнее подвержены этому состоянию, чем мужчины.

Согласно коллективному исследованию "Ситидрайв" и A2:Research, результаты которого приводит "Газета.ru", за последние три года индекс психологического состояния девушек за рулём повысился на 1,5 пункта и достиг 6 из 10 баллов в 2024 году. Однако 38% респонденток считают, что не могут хорошо ориентироваться в непредвиденных ситуациях, 28% более эмоциональны и тревожны, а 27% чаще сталкиваются с пренебрежительным отношением на дороге.

Кроме того, более половины опрошенных женщин признались, что на дороге к ним относятся неподобающе. Хоть раз в жизни объектом оскорблений или агрессии со стороны других водителей становились 85% девушек. Из них каждая третья замечает это притеснение постоянно, а половина сообщили, что такие случаи в их жизни были всего пару раз.

Более половины участниц опроса посоветовали женщинам, ещё не имеющим водительских удостоверений, научиться водить машину, поскольку это делает жизнь легче, придаёт ощущение независимости и позволяет перемещаться в комфортных условиях.