Флорист поделилась лайфхаками, как выбрать цветок, который не завянет уже 9 марта

Виды цветов не так важны, как их свежесть, ведь от этого зависит, как долго букет будет радовать своей красотой и ароматом. Об этом рассказала флорист Вера Ильина. По её словам, каждый цветок имеет свои признаки свежести. К примеру, у тюльпанов должны быть упругие листья плотного зелёного цвета. Кроме того, эксперт предупреждает, что небольшой размер этих цветов — обычная практика.

"У каждого цветка свои признаки свежести. Тюльпаны должны быть хрустящие, листья упругие, плотного зелёного цвета. Вас не должно напугать, что сейчас они приходят небольшого размера. Их срезают заранее для того, чтобы они простояли как можно дольше, и они вырастут в цветы обычного размера", — пояснила собеседница телеканала "Санкт-Петербург".