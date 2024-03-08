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8 марта, 12:00

5 способов поставить на место токсичных родственников и не загреметь в психушку

Практически у всех в окружении есть токсичные друзья и родственники. Общение с этими личностями нередко портит жизнь. Рассказываем про несколько способов вовремя и безопасно приструнить их, пока "токсики" вас не загнобили.

"Это твоя вина", "Ты всё делаешь неправильно" — знакомые фразы? Если они произносятся папой, мамой, бабушкой или другом, то этот человек — токсичен. Если вовремя не поставить его на место, он будет бесконечно отравлять вашу жизнь. И вот простые и эффективные способы приструнить человека, который позволяет себе слишком много.

1. Скажите о своих чувствах

Как общаться с токсичными людьми, если они приятели или члены семьи. Фото © Shutterstock

Как общаться с токсичными людьми, если они приятели или члены семьи. Фото © Shutterstock

Большинство родственников и друзей ведут себя токсично не специально, а просто потому, что привыкли говорить другим людям гадости. Возможно, они не понимают, что грубыми фразами доставляют вам душевный и моральный дискомфорт. Поэтому иногда, чтобы приструнить токсичного человека, достаточно поговорить с ним по душам.

Признайтесь в том, что определённые слова и формулировки обижают вас, попросите их не произносить. Если с человеком близкие и доверительные отношения, то он поймёт свою ошибку и в следующий раз будет сдерживаться. Однако этот способ воздействия на "токсика" работает далеко не всегда. Поэтому можно прибегнуть к более радикальным вариантам решения вопроса.

2. Проявляйте токсичность в ответ

Иногда можно использовать тактику "лучшая защита — это нападение". Токсичный человек начал критиковать вас за совершённый поступок или сделанный выбор? Найдите, к чему докопаться в его жизни, и надавите на эту болевую точку.

Важно дать ответ на выпад в вашу сторону сразу, чтобы в голове у токсичного человека сформировалась причинно-следственная связь. Он должен понять, что если оскорбит вас, то получит не менее жёсткий "укол" в свою сторону.

3. Начните меньше делиться новостями

Какие асимметричные ответы токсичному человеку нужно давать. Фото © Shutterstock

Какие асимметричные ответы токсичному человеку нужно давать. Фото © Shutterstock

Если даже после использования первых двух тактик человек продолжает вести себя токсично, то нужно не давать ему повода для обидных слов. Для этого достаточно перестать делиться с ним новостями и советоваться по тем или иным поводам. Через некоторое время "токсик" начнёт замечать, что в вашей жизни происходят события, о которых он узнаёт последним, и спросит, почему так произошло. Объясните, что причина в его агрессивном поведении. Возможно, после этого он перестанет отпускать обидные комментарии в ваш адрес, отношения наладятся и можно будет начать снова делиться новостями.

4. Отстаивайте личные границы

Токсичные провокаторы в любой ситуации пытаются прощупать "красные линии", за которые можно и нельзя заходить. Поэтому говорят различные гадости и смотрят на вашу реакцию. Если промолчать один раз, то попытки загнобить продолжатся и будут только усугубляться. Поэтому, когда собеседник говорит обидную вещь, его нужно сразу ставить на место. Обращать его внимание, что такие слова в ваш адрес неприемлемы.

Возможно, токсичный человек на некоторое время перестанет тестировать личные границы на прочность. Но нужно готовиться к тому, что рано или поздно его попытки делать это возобновятся. Ваша задача — постоянно отстаивать личное пространство и не давать человеку его нарушать.

5. Снизьте количество общения или и вовсе откажитесь от него

Как ведёт себя токсичный человек и как правильно давать ему отпор. Фото © Shutterstock

Как ведёт себя токсичный человек и как правильно давать ему отпор. Фото © Shutterstock

Вместо того чтобы тратить силы на попытки поменять человека, можно просто перестать с ним взаимодействовать. Снизьте количество времени, которое тратите на общение.

Если токсичный человек — родственник, то периодически проведывать его можно, но общаться нужно на отстранённые темы и уезжать через час-два. В этом случае человек не будет успевать наговорить гадостей.

Если же оскорбления приходится постоянно выслушивать от друга или знакомого, то с ним можно и вовсе перестать общаться. Ведь ничего хорошего такие отношения не принесут, а человек никогда не исправится. Если не перестать общаться с ним, то всегда придётся отстаивать личные границы и обижаться.

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Shutterstock

Никита Фартов
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