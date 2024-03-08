Помогут "я-сообщения": Назван способ научить ребёнка отстаивать личные границы

Правильно выстроенные личные границы необходимы каждому человеку: они помогают защитить себя от недопустимого поведения, сказать "нет" в каких-то ситуациях и наладить здоровые отношения с окружающими. Как помочь детям выработать такие навыки, рассказала РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Алина Носкова.

По её мнению, прежде всего нужно объяснить ребёнку, что любой человек может говорить "нет", если считает что-то неправильным или неприятным, — и от этого он не станет плохим, его по-прежнему будут любить. Нужно только выражать свои чувства корректно, а для этого следует развивать навыки общения.

"Научите ребёнка использовать "я-сообщения", которые выражают его ощущения и переживания. Например, "я чувствую себя некомфортно, когда ты поступаешь так…", "я буду признателен, если ты не будешь так делать", — объяснила специалист.

Она посоветовала использовать для практики игры — моделировать ситуации, когда нужно отстоять свои интересы: кто-то пытается занять качели без очереди, просит отдать любимую конфету или нечаянно толкает. Если дети подбирают правильное решение, их нужно поощрить, если растерялись — стоит подсказать, ведь коммуникативные навыки нарабатываются в течение длительного времени и успешность процесса зависит от участия взрослых.