Россиянам дали 5 советов, как спасти ребёнка от потери слуха

Наушники-вкладыши становятся всё более популярными среди детей. Малолетние меломаны в возрасте от 5 до 12 лет используют их, когда слушают музыку, смотрят фильмы или общаются в Интернете. В этом, по данным Мичиганского университета, признались почти 70% опрошенных родителей, рассказала педиатр, доктор медицинских наук Сьюзан Вулфорд.

"Больше других уязвимы дети младшего возраста, потому что их система слуха всё ещё развивается. К тому же слуховые проходы у детей уже, чем у взрослых, что усиливает воспринимаемый уровень звука. Крошечные волосковые клетки во внутреннем ухе улавливают звуковые волны, которые помогают нам слышать. Когда они повреждаются или отмирают, потеря слуха становится необратимой", — приводит kp.ru слова врача.

Длительное или слишком сильное звуковое воздействие может привести к снижению слуха и даже к глухоте, говорит врач. Кроме того, регулярные громкие звуки могут расстроить сон малыша, повысить уровень стресса и даже кровяное давление. Для того чтобы сохранить здоровый слух у ребёнка, необходимо:

следить за громкостью звука в наушниках и за временем, которое ребёнок в них проводит (рекомендуется использовать правило 60/60, то есть дети могут слушать аудио в наушниках не более 60 минут в день на уровне громкости 60% от максимального);

уровень звука не должен превышать 70 децибел. Проверить это можно, поговорив с ребёнком спокойным голосом на расстоянии вытянутой руки. Если он не слышит — громкость нужно убавить;

наушники точно не стоит использовать детям во время прогулки на улице, когда они катаются на велосипеде или скейтборде;

у ребёнка должно быть время "свободных ушей", особенно перед сном;

нужно обращать внимание, не снижается ли слух. Если ребёнок часто переспрашивает или говорит слишком громко, когда собеседники рядом, то это повод показать его врачу.