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7 февраля, 11:44

Врач рассказал, сколько часов в день безопасно использовать наушники

Отоларинголог Мусаев рекомендует использовать наушники не более 5 часов в день

Наушниками можно пользовать от трёх до пяти часов в день, но не на высоких частотах. В противном случае может образоваться пролежень или начаться воспалительный процесс. Об этом рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев.

"В среднем в день можно использовать наушники от трёх до пяти часов, но не на высоких частотах. Может начаться воспалительный процесс и даже пролежень. Классическая музыка более комплексная, в ней содержится много различных компонентов, она вынуждает слух работать по максимуму и способна запускать мозговой процесс", — сказал Мусаев в беседе с NEWS.ru.

Помимо того, дома врач рекомендует использовать колонки. Это позволит избежать лишней нагрузки на слух.

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Freepik / marymarkevich

Евгения Мосс
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