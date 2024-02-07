Врач рассказал, сколько часов в день безопасно использовать наушники

Наушниками можно пользовать от трёх до пяти часов в день, но не на высоких частотах. В противном случае может образоваться пролежень или начаться воспалительный процесс. Об этом рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев.

"В среднем в день можно использовать наушники от трёх до пяти часов, но не на высоких частотах. Может начаться воспалительный процесс и даже пролежень. Классическая музыка более комплексная, в ней содержится много различных компонентов, она вынуждает слух работать по максимуму и способна запускать мозговой процесс", — сказал Мусаев в беседе с NEWS.ru.

Помимо того, дома врач рекомендует использовать колонки. Это позволит избежать лишней нагрузки на слух.