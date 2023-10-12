Россиянам рассказали, чем грозит фоновое прослушивание музыки в одном наушнике

Многие россияне часто используют только один наушник — чтобы слушать музыку фоном во время прогулки или работы. Как это влияет на концентрацию, Лайфу рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов.

"Использование любых наушников — больших, закрытого типа, или небольших, открытого типа (всевозможные капли), нарушает терморегуляцию и препятствует доступу воздуха во внешний слуховой проход. Что способствует повышенному выделению ушного секрета (серы)", — подчеркнул специалист.

По словам Степанова, прослушивание песен или книг является целенаправленным действием, которое всегда забирает наше внимание, особенно если это любимая мелодия или исполнитель. Поэтому музыка никогда не будет играть только фоном.

"Независимо от того, используется один наушник или два, прослушивание "фоновой музыки" приводит к снижению концентрации на других действиях и звуках, которые воспринимаются как ненужный шум", — объяснил собеседник Лайфа.

Эксперт напомнил, что нормальным для человека является звук громкостью 40–60 дБ. Это окружающий звук, который сопровождает человека в городской среде. Используя наушник в фоновом режиме на улице, мы стремимся перебить этот шум и увеличиваем громкость. И в этом случае длительное прослушивание музыки приводит к травмированию слухового анализатора и, как следствие, снижению слуха.