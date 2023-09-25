Спортсменам объяснили, почему бег в наушниках представляет реальную опасность

Многие во время бега предпочитают надевать наушники и включать любимую музыку на полную громкость, однако такие тренировки на свежем воздухе могут закончиться в травмпункте. Об этом предупредила спортивный консультант, обладательница первого взрослого разряда по легкой атлетике и эксперт "Спортмастер PRO" Галина Прокопьева.

"Бегать в наушниках по улице действительно может быть небезопасно — так вы попросту не услышите, что происходит вокруг, будь то машина, другой бегун или собака, и можете попасть в травмоопасную ситуацию", — приводит её слова "Газета.ru".

При этом на беговых стадионах и в манежах бег в наушниках запрещён даже по правилам безопасности, чтобы исключить возможные столкновения между спортсменами, напомнила эксперт. Вместе с тем различные музыкальные композиции задают темп, и слишком быстрые или ритмичные треки могут заставлять бегуна неосознанно двигаться вне необходимой частоты сердечных сокращений. По словам Прокопьевой, это может привести к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и быстрому чувству усталости.