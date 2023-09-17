Фитнес-тренер объяснил, по каким причинам люди бросают занятия спортом

К основным причинам отказа от спорта относятся высокие нагрузки, завышенные ожидания и неправильно выбранный тренер. Чтобы не бросить занятия, нужно чётко понимать цель и вписать тренировки в жизнь. Об этом рассказал фитнес-тренер сети клубов "Фитнес Практика" Владимир Кукарин.

"Нагрузка должна быть адекватной физическому состоянию, а цели — измеримыми и реалистичными. Скинуть десяток килограммов, чтобы через пару месяцев влезть в то самое платье, не получится", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что нагрузить себя с самого начала тяжёлыми тренировками и невыполнимыми планами — провальная стратегия. Особенно это опасно для начинающего спортсмена. Дело в том, что непривычные для тела движения и нагрузка мышц придают ощущение усталости и вялости, самочувствие становится хуже, а мотивации заниматься спортом — меньше. Организму нужно время, а тренировкам требуются режим и последовательность, поэтому новичкам следует запастись терпением. Как правило, мотивации много у людей, которые понимают, зачем пришли в фитнес-зал.

"Чтобы не бросить занятия, нужно понимать, что они в итоге дадут. Тренировки нужно вписывать в свою жизнь, а не жизнь в тренировки", — сказал Кукарин в беседе с "Газетой.ru".

При этом необходим хороший наставник, с которым психологически комфортно. Если же тренер не нравится, то его можно и нужно поменять. Стесняться здесь нечего, ведь профессиональные наставники хорошо понимают важность психологической совместимости с подопечным, добавил эксперт.