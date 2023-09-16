Врач перечислил правила, которые помогут поддерживать сердце в здоровом состоянии

Чтобы поддерживать состояние сердца в норме, необходимо выполнять ряд правил. Среди них — физические нагрузки, здоровый сон и отказ от вредных привычек. Об этом ко Дню хирурга, который празднуется 16 сентября, Лайфу рассказал врач – сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением хирургического лечения дисфункций миокарда и сердечной недостаточности НКЦ № 1 РНЦХ имени Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук Андрей Лысенко.

По его словам, для поддержания здоровья сердца нельзя лениться. Телу нужны регулярные физические нагрузки. Они должны быть не изнуряющими, а приносить приятную усталость и заряжать энергией. Это может быть поездка на велосипеде, плаванье, лёгкая пробежка или прогулка с детьми.

Уделяйте достаточно времени ночному сну. "Спите как ребёнок" — известное правило долголетия. Спать надо семь-восемь часов в день, тогда ваше тело сможет восстановиться после прошедшего дня и приготовиться к новым свершениям Андрей Лысенко Врач, сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением хирургического лечения дисфункций миокарда и сердечной недостаточности НКЦ № 1 РНЦХ имени Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук

Хирург посоветовал отказаться от курения, алкоголя, минимизировать потребление сахара и большого количества соли. Рацион питания должен быть сбалансированным и разнообразным.

"По мере прибавления лет жизни прибавление веса совсем не обязательно. Корректируйте калорийность и состав потребляемых продуктов в соответствии с рекомендуемым для вашего возраста и купите весы", — указал эксперт.

В периоды стресса он посоветовал не заедать его и не злоупотреблять алкоголем или медицинскими препаратами. В трудной фазе лучше успокаивать себя гимнастикой, медитацией и хобби. Также необходимо регулярно проверять здоровье, посещать врачей для ежегодного осмотра. В заключение врач рекомендовал научиться отдыхать и не пренебрегать отпуском.