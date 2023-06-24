Россиянам дали 5 советов, как питаться, если вы всё же начали бегать по утрам
Врач Свиридова посоветовала включить в рацион больше белка при занятиях бегом
С наступлением лета многие начинают больше заниматься спортом, а некоторые наконец делают выбор в пользу хорошей привычки и начинают бегать по утрам. Однако бегунам стоит позаботиться не только об экипировке, но и о подходящем питании. Какие продукты выбрать, Лайфу рассказала нутрициолог Grow Food Елена Свиридова.
Ешьте больше белка
При занятиях бегом мы тратим много энергии, а чтобы поддержать организм, стоит добавить в рацион питания больше продуктов, содержащих белок. На обеды или ужины старайтесь выбирать блюда с мясом, в которых содержится достаточно полезных элементов, советует врач. Так вы подготовите себя к интенсивным тренировкам и не будете быстро уставать во время бега. Если же не включать достаточное количество белка в рацион, вашим мышцам будет тяжелее восстановиться.
Пейте больше воды
Обязательно нужно пить воду, так как во время бега мы теряем очень много жидкости — кардиотренировка рассчитана на уменьшение веса и тонус мышц. Однако нутрициолог не советует пить много воды во время самой тренировки, достаточно нескольких глотков в перерывах. Чтобы лучше чувствовать себя в процессе, выпейте стакан за полчаса-час до бега — благодаря этому вы устанете не так быстро.
Откажитесь от острого
В период занятий бегом врачи рекомендуют убрать из рациона острую пищу, так как она способствует обезвоживанию. Это не только затруднит занятия бегом, но и может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Если вы большой фанат острых блюд, старайтесь выбирать пряные приправы, советует собеседница Лайфа.
Полюбите протеиновые батончики
Они не только дадут вам силы на тренировки, но и будут полезным дополнением к рациону. Свиридова советует перекусывать батончиком за час до занятий спортом. А если употреблять его после, вы поможете мышцам восстановиться. Главное, очень внимательно читайте состав продукта и постарайтесь выбирать те батончики, в которых есть и орехи, и сухофрукты.
Пейте больше свежевыжатых соков
Свежевыжатые соки содержат огромное количество витаминов и способствуют ускорению метаболизма. Свиридова советует выпивать по стакану такого напитка каждое утро. Это также позволит чувствовать себя бодрым на протяжении всего дня.
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