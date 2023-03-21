Названы пять способов повысить иммунитет с помощью физических нагрузок

Регулярные прогулки, оздоровительное плавание, медленный бег или езда на велосипеде могут снизить риск различных заболеваний. Об этом в беседе с Лайфом рассказала кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина. Она перечислила пять несложных способов улучшения иммунитета.

Здоровый сон

Существует мнение, что все необходимые гормоны вырабатываются в период примерно с десяти вечера до пяти утра. По другой версии, с девяти вечера до полуночи. Таким образом, время с вечера до полуночи является наиболее ценным для нашего здоровья. Эксперт рекомендовала не засиживаться допоздна за телевизором, компьютером и телефоном.

"Во время сна в тёмное время суток (это важно, дневной сон тут бесполезен) вырабатывается гормон молодости — мелатонин. Чтобы проще было заснуть вечером, рекомендуется за час-два до сна отказаться от различной эмоционально насыщенной информации: фильмов, компьютерных игр, соцсетей или какой-то агрессивной полемики", — отметила специалист.

Правильное питание

По мнению эксперта, сахар — это настоящий яд, который истощает и изнашивает организм. Его употребление "вымывает" из организма микроэлементы, в первую очередь кальций, что приводит к разрушению костей и зубов. Одним из главных шагов к ощелачиванию организма является исключение сахара, а также мучного и продуктов животного происхождения: в первую очередь мяса, рыбы и яиц. Лучше добавлять в рацион растительную клетчатку, овощи и фрукты.

Закаливание

Плавание, обливание, контрастный душ — всё это способствует укреплению иммунитета. Различные манипуляции с высокими и низкими температурами позволяют усилить кровообращение, а это способствует стимуляции процессов очищения.

Бег, плавание, езда на велосипеде и ходьба

Общее влияние бега на организм связано с благоприятными сдвигами в системах крови, дыхания, сердца и сосудов, в работающих мышцах, повышением иммунитета. А плавание благотворно влияет на функции дыхательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Вода улучшает питание кожи, её эластичность и цвет. Езда на велосипеде также может использоваться в оздоровительных целях. Ходьба на лыжах по своему оздоровительному эффекту не уступает бегу.

Ментальное здоровье

Под нормальным психическим здоровьем понимается гармоничное развитие психики, соответствующее возрасту человека. Благоприятное состояние ментального здоровья рассматривается как комплекс характеристик, которые обеспечивают эффективное выполнение задач, стоящих перед человеком. По словам эксперта, одним из ведущих показателей функционального состояния психики является умственная работоспособность.