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13 марта, 11:48

Врач рассказал, как смена сезонов влияет на работу иммунитета

Иммунолог Болибок: При смене сезонов сбиваются работа иммунной системы и суточный ритм

Смена сезонов, во время которой уменьшается продолжительность светового дня, сбивает работу всей иммунной системы человека и провоцирует состояние "вечных сумерек". Об этом РИА "ФедералПресс" заявил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Эпифиз — "третий глаз", управляет хронобиологическими процессами в организме. В том числе работоспособностью иммунной системы. Он отвечает за суточный и годовой циклы", — рассказал Болибок.

Именно по этим циклам, как заметил врач, меняется активность обмена веществ, нервной, сердечно-сосудистой и иммунных систем. Из-за возбуждения последней у человека в весенне-летний период начинается большая часть аллергий.

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Обложка ©

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Артур Белкин
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