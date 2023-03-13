Врач рассказал, как смена сезонов влияет на работу иммунитета

Смена сезонов, во время которой уменьшается продолжительность светового дня, сбивает работу всей иммунной системы человека и провоцирует состояние "вечных сумерек". Об этом РИА "ФедералПресс" заявил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Эпифиз — "третий глаз", управляет хронобиологическими процессами в организме. В том числе работоспособностью иммунной системы. Он отвечает за суточный и годовой циклы", — рассказал Болибок.

Именно по этим циклам, как заметил врач, меняется активность обмена веществ, нервной, сердечно-сосудистой и иммунных систем. Из-за возбуждения последней у человека в весенне-летний период начинается большая часть аллергий.