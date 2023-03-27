Врач объяснил, в каком случае бег опасен для организма
Травматолог Шелепов: Бег может быть опасен при лишнем весе и тахикардии
Бег является одним из самых распространённых вариантов физической нагрузки, но, увы, он не всегда приносит пользу организму, поэтому перед тренировками лучше проконсультироваться у терапевта. Таким советом поделился травматолог-ортопед Александр Шелепов.
"Во-первых, бегать можно только при нормальном индексе массы тела, избегать беговых дорожек, начинать постепенно, под контролем тренера, кроме бега должны быть специальные беговые упражнения, разминка", — отметил специалист в беседе с РИАМО.
Он также рекомендовал во время пробежки следить за частотой пульса и лишний раз не перегружать организм. В противном случае могут заболеть коленные суставы или же обостриться хронические недуги. Кроме того, боль в коленях может появиться из-за неправильной обуви и нарушения техники бега, резюмировал медик.
А ранее врач Сергей Длин в беседе с Лайфом назвал болезни, которые лечатся прогулкой. В частности, медик отметил, что у людей, которые регулярно гуляют, мозг работает лучше за счёт поступления кислорода к клеткам.
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