Врач объяснил, в каком случае бег опасен для организма

Бег является одним из самых распространённых вариантов физической нагрузки, но, увы, он не всегда приносит пользу организму, поэтому перед тренировками лучше проконсультироваться у терапевта. Таким советом поделился травматолог-ортопед Александр Шелепов.

"Во-первых, бегать можно только при нормальном индексе массы тела, избегать беговых дорожек, начинать постепенно, под контролем тренера, кроме бега должны быть специальные беговые упражнения, разминка", — отметил специалист в беседе с РИАМО.

Он также рекомендовал во время пробежки следить за частотой пульса и лишний раз не перегружать организм. В противном случае могут заболеть коленные суставы или же обостриться хронические недуги. Кроме того, боль в коленях может появиться из-за неправильной обуви и нарушения техники бега, резюмировал медик.