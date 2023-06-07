7 июня отмечают День бега: История и особенности праздника Бег — это не просто спорт или полезная привычка. Для миллионов людей по всему миру это образ жизни. Бегуны отмечают свой праздник каждый год в первую среду июня, и в 2023 году этот день выпадает на 7 июня. Всё, что нужно знать об этом празднике, читайте на Life.ru. 6 июня, 21:01 Участники Московского полумарафона знают о Дне бега всё и даже больше. Фото © Агентство "Москва"/ Александр Авилов

7 июня 2023 года во многих городах мира состоится День бега: на беговые дистанции выйдут десятки тысяч людей всех возрастов и уровней подготовки. Это мероприятие призвано популяризировать забеги и беговые марафоны, а также привлечь внимание к важности здорового образа жизни и физической активности. В этой статье Лайф рассмотрит основные аспекты этого праздника, его историю и значение для современного общества.

Откуда взялся День бега

День бега был впервые учреждён в США, где лёгкая атлетика всегда пользовалась большой популярностью. В 2009 году американцы стали отмечать Национальный день бега, а 1 июня 2016 года мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил эту дату Всемирным днём бега. Идею нью-йоркского мэра поддержала Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), и с тех пор Всемирный день бега (Global Running Day) отмечается каждую первую среду июня во многих странах.

Основная цель этого спортивного праздника — популяризация бега как доступного и эффективного способа поддержания здоровья и физической формы. Кроме того, мероприятия, проводимые в рамках этого дня, способствуют объединению людей, развитию спортивного духа и соперничества, а также формированию положительного отношения к спорту и активному образу жизни.

Участие в празднике добровольное и свободное, присоединиться может любой человек или спортивное сообщество. Сделать это можно через сайт, который создали организаторы праздника. На нём освещаются все мероприятия в рамках празднования Всемирного дня бега, его программа на текущий год. Любой желающий официально принять участие в праздновании Всемирного дня бега может зарегистрироваться на сайте, сообщив о планируемой им к пробегу дистанции, а также месте пробега. Здесь же можно найти и список всех зарегистрированных индивидуальных участников и команд.

День бега был придуман в США, но в России его отмечают не менее ярко. Фото © Агентство "Москва"/ Сергей Ведяшкин

Основной девиз мероприятий в 2023 году — "Обгоняя солнце". Проект был создан при участии руководителей IAAF, его идея состоит в том, что участники праздника проведут пробеги одновременно в разных часовых поясах, постепенно передавая эстафету от одного места к другому, расположенному уже в следующем часовом поясе. Стартует пробег в Новой Зеландии, откуда продолжится в Австралию, Японию, Европу, Африку, Южную и Северную Америку.

Все участники пробега смогут поучаствовать в проводимом ежегодно и посвящённом Всемирному дню бега флешмобе, а потом выложить в Сеть свои фотографии или фотографии своих друзей с хештегом #GlobalRunningDay. Это тоже, по замыслу организаторов, должно способствовать объединению людей, любящих бег, по всему миру.

История бега в нашей стране

Отечественная история беговых состязаний не уступает заокеанской. Соревнования бегунов стали проводиться сразу после Октябрьской революции в 1917 году. Всего через пару месяцев после исторического залпа крейсера "Аврора" в Петровском парке, будущем центре динамовского движения, состоялся забег на четыре с половиной километра.

Не будет преувеличением сказать, что в это первое послереволюционное десятилетие были заложены основы во всех видах лёгкой атлетики. В беге на короткие дистанции появилась плеяда бегунов-спринтеров во главе с Т. Корниенко, А. Потаниным, В. Калиной, М. Подгаецким, И. Козловым и Г. Мееровичем. На средних и длинных дистанциях выделялись ленинградские спортсмены А. Кивеяс и А. Максунов, московские — Н. Баранов, Н. Денисов, Г. Потанин.

А настоящий расцвет массового бега в Советском Союзе пришёлся на тридцатые годы. Беговые состязания среди спортсменов-комсомольцев проводились даже в суровые годы войны. Среди самых известных советских бегунов надо отметить стайеров — братьев Георгия и Серафима Знаменских и Владимира Куца, который первым из наших легкоатлетов завоевал олимпийский титул.

В 70-е и 80-е годы известнейшими бегунами были Валерий Борзов — обладатель двух золотых медалей Игр в Мюнхене и многократный чемпион Европы в беговых дисциплинах, Татьяна Казанкина—– двукратная олимпийская чемпионка Игр в Монреале и победительница московской Олимпиады-80 в беговых дисциплинах, Юрий Борзаковский и другие атлеты.

Кросс на призы газеты "Комсомольская правда" 14 апреля 1991. Фото © Яковлев Александр / ТАСС

Преемниками славных традиций советских атлетов стали российские спортсмены. Но не только спортсмены в наши дни выходят на беговые дистанции: бег стал широко распространённым увлечением и всё больше людей считают, что каждый день бега вносит весомый вклад в копилку здоровья. В России стали популярными различные забеги, марафоны и кроссы, самым известным из которых является "Кросс наций", проходящий в начале сентября.

Как отмечают день бега: традиции праздника

Выйти на пробежку и присоединиться к друзьям по увлечению в этот день может любой человек. Для этого просто надо надеть спортивный костюм, кроссовки и пробежать любое расстояние, выбранное для себя самостоятельно.

Празднование Всемирного дня бега принято отмечать массовыми стартами на различные дистанции. В этот день можно поучаствовать в различных формах беговых соревнований, начиная от строго классических и заканчивая шуточными забегами. Всё зависит от фантазии организаторов: бегают участники и с горячими сковородками, полными пивными кружками или водрузив на спину партнёра. А то и вовсе удирают от толпы жутких зомби — не очень спортивно, зато весело!

В этот день обычно проходят множество общественных акций, которые поддерживают спортивные организации и на которых вспоминают великих легкоатлетов прошлого. Современные спортивные знаменитости часто становятся участниками или почётными гостями на таких мероприятиях, участвуют в награждении победителей.

Как начать бегать

Спортсмены-легкоатлеты призывают начинающих бегать людей втягиваться в занятия постепенно, соблюдая определённые правила, а также учитывать свои индивидуальные особенности, физическое состояние, чтобы занятия бегом приносили только пользу и радость, а не огорчали травмами и ухудшением самочувствия. Начинать лучше со спортивной ходьбы, чередуя её с пробежками и постепенно удлиняя последние. Следите за пульсом: хорошо, если он не будет превышать 160 ударов в минуту. Купите для контроля умные часы или пульсометр. Вообще, бег должен быть для вас комфортным, не старайтесь сразу ставить рекорды. Бегайте не чаще одного раза в два дня: организм должен успевать восстанавливать силы. Контролируйте болевые ощущения. Если возникает резкая, колющая боль, надо обратиться к врачу. Использовать бег днём, утром или вечером, зависит от особенностей вашего организма, здесь тоже не помешает совет специалиста.

При правильном подходе польза бега несомненна. Улучшается работа лёгких, укрепляется иммунная система организма, нервная система работает активнее, повышается работоспособность, мозг работает быстрее, количество жира в организме уменьшается, индекс массы тела приходит в норму. Конечно, заниматься пробежками надо регулярно, один день бега вряд ли принесёт пользу.

Но, если переусердствовать с тренировками, заниматься пробежками бессистемно, неправильно выбирать беговые дистанции, возможен и вред бега для человеческого организма. При чрезмерной нагрузке могут пострадать суставы, а кардиологи однозначно утверждают: активные физические нагрузки в течение двух часов после подъёма вредны для сердца. Так что утром лучше делать лёгкую зарядку, а на пробежку выходить днём или ближе к вечеру.

Начинающие бегуны часто спрашивают: что будет, если начать бегать каждый день? Почему-то многие считают, что для быстрого прогресса в беге надо просто много бегать. Это распространённое заблуждение. Оптимальный тренировочный план новичка должен включать беговые занятия, разделённые днями с тренировками другой направленности, а также днями полного отдыха. Часто также рекомендуют каждую неделю повышать нагрузку примерно на 5%, а каждую четвёртую неделю снижать на 5%.

И не забываем, что бег — это не чудодейственное средство от всех хворей. Есть противопоказания для занятий бегом: врождённый порок сердца, сердечная недостаточность, тромбофлебит ног, острая форма инфекционного заболевания, серьёзная травма опорно-двигательного аппарата. Бег — отличное средство, чтобы поддерживать крепкое здоровье и сделать инвестицию в своё долголетие, но заниматься им надо с умом и лучше под контролем специалиста.

Авторы Андрей Соколов