Учёные доказали важность пассивной растяжки перед пробежкой

Пассивная или статическая растяжка перед пробежкой защищает сосуды от аэробного стресса. К такому выводу пришли учёные из Университета Висконсин-Ла-Кросс. Результаты их исследования опубликованы на сайте American Physiological Society.

"Прерывистая пассивная растяжка может быть полезной техникой для сохранения функции кровеносных сосудов после аэробного стресса", — заявил автор исследования Джейкоб Колдуэлл.

Речь идёт о растяжке, когда определённое положение тела удерживается на протяжении некоторого времени с помощью бандажа или помощника. Учёные провели эксперимент, в ходе которого 16 молодых мужчин и женщин участвовали либо в группе по растяжке, либо в контрольной группе с имитацией растяжки. Первые перед тренировкой четыре раза растягивали икры на протяжении пяти минут, делая пятиминутный перерыв. Затем участники бежали с нагрузкой 65% от максимального усилия в течение получаса.

Исследователи измерили функцию их кровеносных сосудов до и после тренировки и пришли к выводу, что контрольная группа показала значительное снижение способности их организма восстанавливать кислород в тканях после временного ограничения. При этом другая группа, занимавшаяся растяжкой, смогла восстановить оксигенацию тканей на уровне, сравнимом с их результатами до тренировки. Кроме того, их кровеносные сосуды были способны лучше расширяться в ответ на увеличение кровотока, чем в контрольной группе.

"Хотя необходимы дополнительные исследования, прерывистая пассивная растяжка проста в выполнении, экономична и [является] мощным инструментом, который следует учитывать людям, стремящимся улучшить здоровье своих кровеносных сосудов или защитить их от физического стресса", — отметил Колдуэлл.