КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

18 апреля, 16:51

Социологи раскрыли, за какой срок возникает привычка заниматься в спортзале

Учёные выяснили, что привычка ходить в спортзал формируется за полгода

Привычка ходить в зал для занятий спортом формируется в течение полугода. К такому выводу пришли социологи из Калифорнийского технологического института в США. Результаты их исследования опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты также выяснили, что привычка мыть руки у медиков формируется всего за несколько недель. Во время исследования учёные с помощью нейросети проанализировали данные более чем 30 тысяч посетителей спортзалов за три года и более трёх тысяч работников больниц в течение ста смен.

Диетолог раскрыла секрет похудения без занятий спортом

Диетолог раскрыла секрет похудения без занятий спортом

Социологи опровергли мнение о том, что на формирование привычки заниматься спортом якобы нужен 21 день. Они доказали, что на это влияет множество факторов. Самый главный — частота посещения зала. Если занятия редкие, то спорт вряд ли станет привычным делом. Также специалисты выяснили, что чаще всего люди посещают спортзалы в понедельник и вторник.

Ранее невролог, мануальный терапевт Сергей Длин поделился с Лайфом секретами рациона для достижения видимых результатов на занятиях фитнесом.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Спорт
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров