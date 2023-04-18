Социологи раскрыли, за какой срок возникает привычка заниматься в спортзале

Привычка ходить в зал для занятий спортом формируется в течение полугода. К такому выводу пришли социологи из Калифорнийского технологического института в США. Результаты их исследования опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты также выяснили, что привычка мыть руки у медиков формируется всего за несколько недель. Во время исследования учёные с помощью нейросети проанализировали данные более чем 30 тысяч посетителей спортзалов за три года и более трёх тысяч работников больниц в течение ста смен.

Социологи опровергли мнение о том, что на формирование привычки заниматься спортом якобы нужен 21 день. Они доказали, что на это влияет множество факторов. Самый главный — частота посещения зала. Если занятия редкие, то спорт вряд ли станет привычным делом. Также специалисты выяснили, что чаще всего люди посещают спортзалы в понедельник и вторник.