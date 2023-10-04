Хирург объяснил, почему наушники и ватные палочки — враги ваших ушей

На поверхности уха расположены волосяные фолликулы, а также серные и сальные железы. Секрет, который они выделяют, смешивается с отмершими клетками эпителия и формирует ушную серу. Именно она следит за "жизнью" микрофлоры наружного уха, а также удаляет патогенные микроорганизмы. Неправильный уход за ушами неизбежно приводит к развитию отита, фурункулёза, грибковому поражению слухового прохода, повреждению уха и, как следствие, — стойкому снижению слуха. Какие привычные нам вещи являются "врагами" ушей, Лайфу рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко.

"В норме ушная сера вырабатывается именно в том количестве, которое необходимо для нормальной работы органа. При разговоре, жевании и мытье ушей сера и прилипшие к ней микроорганизмы самостоятельно удаляются из слухового прохода. Но есть ряд причин, при которых данный процесс нарушается", — говорит врач.

Первое, что вредит вашим ушам, — это частая чистка ушей ватными палочками, зубочистками, спичками. Это только спровоцирует усиленное выделение серы, а затем может вызвать серную пробку. Попытка прочистить эту пробку палочкой может закончиться "утрамбовыванием" серы у барабанной перепонки и её перфорацией. Таким образом, чрезмерный уход может закончиться плачевно, предупреждает Сенченко.

Также опасность таится в наушниках, которые сегодня есть практически у всех. Эти гаджеты важно периодически обрабатывать антисептической салфеткой, иначе есть риск подхватить грибок.

Как правильно чистить уши? Для этого достаточно во время ежедневного душа направить струю воды на ухо — излишки удалятся под напором. Также следует избегать переохлаждения, а в холодное время года нужно носить шапку. Если же у вас образовалась серная пробка, это повод обратиться к врачу.