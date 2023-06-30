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30 июня, 17:15

На связи до боли в сердце: Врач рассказала, как частые созвоны могут расшатать здоровье

Кардиолог Ерусланова: Частые разговоры по телефону приводят к недугам сердца

Частые разговоры по мобильному телефону увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, стресса и тревоги. Об этом рассказала врач-кардиолог, научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Ксения Ерусланова.

По её словам, риск развития проблем с сердцем и сосудами выше, если говорить по телефону более 30 минут в неделю. Чем больше времени используется телефон, тем выше риски для здоровья, считает доктор. Это связано со стрессом. Он возникает у людей, которые постоянно "на связи".

В группе риска пожилые люди, которым часто звонят с рекламными предложениями, а также мошенники. Ерусланова в беседе с изданием "Вести Подмосковья" посоветовала родственникам пенсионеров установить им на телефон антиспам-защиту.

Россиянам посоветовали выпаривать жидкость из смартфона ресурсоёмкими программами

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Чтобы контролировать себя при использовании смартфона, можно установить режим отслеживания экранного времени или попросту иногда давать себе отдохнуть от устройства. Также лучше заранее оговаривать время для связи.

Ранее IT-эксперт Иван Самойленко рассказал о том, что в постели опасно пользоваться смартфоном. Это связано с тем, что при активном использовании современные гаджеты могут воспламеняться от повышенных температур.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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