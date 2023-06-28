Россиянам посоветовали выпаривать жидкость из смартфона ресурсоёмкими программами

При попадании воды в смартфон можно прогреть устройство с помощью ресурсоёмких программ. Об этом "Газете.ru" рассказал преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов.

"При попадании воды в смартфон необходимо сразу открыть все пути выхода для неё. Поскольку у современных смартфонов аккумулятор не вытаскивается и задняя панель не снимается, вытащите хотя бы лоток для SIM-карты. Далее необходимо запустить программу, которая по максимуму прогреет ваш чип, такую как AnTuTu Benchmark или 3DMark. Так большая часть жидкости сможет выпариться из вашего устройства", — объяснил эксперт.

А вот использовать для сушки смартфона внешние нагревающие устройства нежелательно, так как большая температура негативно скажется на комплектующих. Специалист рекомендует не забывать о чехлах для защиты от влаги — по сути, непромокаемых пакетах с застёжкой.

При попадании в смартфон песка Ситнов советует воспользоваться встроенной функцией по очистке динамика от воды либо скачать специальное приложение. Девайс начнёт издавать ритмичные звуковые сигналы, а владелец должен совершать вытряхивающие движения. Если же песчинки попали в разъёмы, нужно попробовать очистить их, воспользовавшись зубочисткой. Эксперт предостерёг от использования металлических палочек: может замкнуть контакты или повредить их. Лучше для очистки от песка обратиться в сервис.