И изба на ногах, и мужик помоложе: Треть россиянок хотят быть похожими на Бабу-ягу

В преддверии Международного женского дня kp.ru провела опрос среди россиянок, результаты которого сразили всех наповал. Девушек спросили, с какими персонажами из книг, фильмов и сказок они себя ассоциируют. Ради шутки среди прочих был добавлен вариант "Баба-яга", но внезапно именно он и набрал наибольшее число голосов.

Так, около 29% дам проголосовали за хозяйку избушки на курьих ножках. Свой выбор россиянки объяснили тем, что этот персонаж мудрый, практичный, весёлый, знает, чего хочет, и уже добился желаемой жизни. Иными слова, "мечта, а не персонаж".

"Далеко не каждая женщина на пенсии может позволить себе то, что позволяет Баба-яга. Мечта, а не персонаж. И изба на ногах есть, и мужика можно выбрать помоложе. Куда там Золушке до неё", — выразила своё мнение одна из респонденток.

На втором месте оказалась Золушка, за неё проголосовало 25%. Этот персонаж ценится за скромность, трудолюбие и веру в чудо. Бронза — у Катерины из фильма "Москва слезам не верит" (17%).

В десятке также оказались Маргарита из романа Михаила Булгакова (6%), Аврора из сказки "Спящая красавица" (5%), Татьяна Ларина — героиня Пушкина (4%), Дюймовочка, Надя из "Иронии судьбы" (3%), Наташа Ростова из романа Льва Толстого (2%). Оставшиеся 6% выбрали вариант "другое".