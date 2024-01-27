Что не так со сказкой "Царевна-лягушка": подробный разбор от психолога

Если задать вопрос, какая сказка "Царевна-лягушка" — для девочек или для мальчиков, то, скорее всего, мы услышим разные ответы. Кто-то скажет — она о женской мудрости, а кто-то — о мужском становлении. И будут правы и те и другие. Эту сказку можно назвать универсальной. Ведь в ней скрыто очень много психологических символов: стрела, сундук, игла, яйцо, лягушачья шкурка. Разберём всё по порядку.

Жил-был отец, и было у него три сына. Пришла пора им жениться. Дал он им лук и стрелы и велел с их помощью жён себе искать. Что такое стрела? Это направление цели.

"Старший сын направляет стрелу на боярский дом и выбирает себе боярскую дочь, то есть определил он приоритет знатности в судьбе. Средний выбрал богатство — на купеческий двор упала его стрела. А младший выстрелил и попал в болото", — пересказывает сюжет Ирина Щербакова, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ.

Что символизирует собой болото? Это затухание сил, стагнация, остановка движения. Так и ведёт себя Иванушка в жизни — ложится на диван и ждёт, пока жена всё сделает.

Фото © "Царевна-лягушка" режиссёр Михаил Цехановский, сценарист Михаил Вольпин / Kinopoisk.ru

Что происходит дальше? А дальше свёкор начинает экзаменовать невесток. И заметьте, не свекровь или мачеха, а именно мужчина. И не просто ему каравай подавай — а чтобы по большим праздникам можно было есть, не просто ковёр на пол — а чтобы в большой горнице его расстилать.

Матери в семье нет, и можно предположить, что женское начало в сказке вытеснено — а вот роль отца наложила очень большой отпечаток как на сыновей, так и роль Кощея (в сказке он отец Василисы) — на дочь (Царевну-лягушку). Щербакова Ирина, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ

Почему Василиса именно в таком виде появляется перед Иваном? Это желание от чего-то спрятаться. По словам психолога, шкурка лягушачья скрывает её истинную женственность, красоту и ум. Это возврат к первичным инстинктам самосохранения, к бессознательному желанию спрятать себя, не показать что-то такое, за что могут отвергнуть или уничтожить. Возможно, дочь не выполнила какие-то ожидания отца — и он заколдовал её.

"Лягушка живёт на болоте, и только появление Ивана позволяет ей вернуться в мир людей. Но и тут не готова она сразу снять лягушачью шкурку, а лишь постепенно, по ночам. Когда никто не видит — она превращается в Василису, чтобы наутро снова предстать перед людьми невзрачной лягушкой", — рассказывает Лайфу доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ, Щербакова Ирина Константиновна.

Почему Иван берёт лягушку домой? Скорее всего, потому что пожалел. Но вот когда сын приносит "невесту" на встречу к отцу, здесь, конечно, спрятана ещё одна психологическая линия: другие девушки выглядели лучше на её фоне (до поры до времени).

Фото © "Царевна-лягушка" режиссёр Михаил Цехановский, сценарист Михаил Вольпин / Kinopoisk.ru

Не нужна была Ивану мудрость лягушки, нужна была красота. И потому он сжигает лягушачью шкурку Василисы. Хотелось ему перед братьями и перед отцом похвастаться — вот какая у меня супруга красивая.

Сожжение лягушачьей шкурки, по его мнению, заставит лягушку стать Василисой. И вот тут сокрыт тайный смысл — нельзя принимать человека по частям: ему хотелось принять невесту, но не лягушкой. И также нельзя нарушать установленные другим человеком запреты — просили его потерпеть немного. Щербакова Ирина, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ

И здесь Василиса задумывается: а любит ли меня Иван? Понимает ли он, сколько я для него сделала? А давай-ка я его проверю? И с этой части, по словам психолога, начинается перерождение, трансформация Ивана. И до этого парень не принимал решения сам: отец попросил выстрелить — он выстрелил, лягушка попросила домой взять — он взял. А теперь ему предстояло самому Василису из царства Кощеева вызволить.

Один он в путь-дорогу отправляется, по дороге попадаются ему медведь, селезень, заяц и рыба, и мог он их всех съесть, но наученный горьким опытом Иван понимает, что, если хочешь достичь своей цели, умей отказаться от лёгкой добычи. И, разумеется, потом они ему пригождаются — и судьба его вознаграждает.

Этот пример говорит нам о том, что, если мужчина понимает, что его прежняя тактика была неправильной и неэффективной, ему следует начать ответное движение к женщине, не принимать как должное, а уметь быть благодарным.

"Мужчина переступает через себя, начинает ценить женщину, отказывается от своих каких-то быстрых выгод, ему предстоит победить своего дракона — Кощея Бессмертного. И в этом ему помогут отпущенные добычи", — продолжает эксперт.

Фото © "Царевна-лягушка", режиссёр Михаил Цехановский, сценарист Михаил Вольпин / Kinopoisk.ru

Животные в сказке — это тени, персонификация инстинктов, внутренних событий и образов. Они замещают то, что разыгрывается во внутренней жизни. Медведь — физическая сила, настроенность души на тело. Заяц призывает защищать то, что есть. Оба этих животных — психосоматика, которая означает важность телесного состояния: есть, пить, отдыхать. Селезень — это связь с оперяющимся духом, зоной, куда улетела Баба-яга в виде лебедя. Он также означает интерес к женщине. Щука (как и любая рыба) в контексте сказки — источник воображения, творчества и интуиции. Акт сочувствия и спасения животных — это инициация, в процессе которой Иван осознанно подходит ко всем трём измерениям в себе: соматика, психика, дух.

В конце сказки трансформации братьев не происходит, они не хотят перемен, а вот настоящее счастье достанется Ивану. Тот готов искать свою любовь, открыт духовным изменениям и стремится пройти через испытания.

Яга задаёт Ивану конкретную цель — дуб с сундуком и иглой внутри. Дуб — символ индивидуализации и Кощея. Иван получил иглу — символ смерти Кощея. Игла указывает на сущностные глубины личности, на способность проникать в них, познавать тайники души и заколдовывать душу. Щербакова Ирина, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ

Яйцо и игла, как рассказывает Ирина Щербакова, — это женское и мужское начало. Яйцо сохраняет активность и жизнь духа. Разбить его — уничтожить активность духа. Сломать иглу — значит убить духа, то есть низвести его от бессмертия к смертному духу.