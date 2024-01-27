10 питомцев, у которых день идёт гораздо хуже, чем у вас, и этих бедолаг надо видеть

Фото © Reddit / emnazee

"Моя домашняя кошка впервые испытала на себе, что такое высота. Пожалела об этом сразу же", — supercj926.

Фото © Reddit / supercj926

"В саду выпало, наверное, сантиметров 25 снега. Из-за этого нашей таксе Отто немного сложно передвигаться", — GordonMaw.

Фото © Reddit / GordonMaw

"Салли боится кота соседей", — DudeWantsHisRugBack.

Фото © Reddit / DudeWantsHisRugBack

"Теперь он знает, как пахнет огонь", — Sweet_Polly1.

Фото © Reddit / Sweet_Polly1

"Ещё три минуты назад они оба спали", — E-P-I-C-K.

Фото © Reddit / E-P-I-C-K

"Альберту сделали больно. Альберта постригли, и пришлось надеть на него воротник. У Альберта сегодня не лучший день", — Ben_zyl.

Фото © Reddit / Ben_zyl

"Девочка учит своего кота писать", — usernot_found.

Фото © Reddit / usernot_found

"Наверное, моя собака никогда не осознает, что она теперь уже совсем не маленькая", — Aegeas2k.

Фото © Reddit / Aegeas2k

"Тоби сегодня утром ускользнул из дома, когда я открыл дверь, чтобы вынести мусор. Теперь он вернулся и очень раскаивается", — JephriB.