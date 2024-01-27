10 питомцев, у которых день идёт гораздо хуже, чем у вас, и этих бедолаг надо видеть
Каждому иногда кажется, что весь мир настроен против него. Но эти милые четвероногие друзья доказывают, что бывают дни хуже! Собрали 10 кадров, которые заставят вас улыбнуться и почувствовать благодарность за ваш, казалось бы, обычный день.
"Мам? На помощь!" — emnazee.
Фото © Reddit / emnazee
"Моя домашняя кошка впервые испытала на себе, что такое высота. Пожалела об этом сразу же", — supercj926.
Фото © Reddit / supercj926
"В саду выпало, наверное, сантиметров 25 снега. Из-за этого нашей таксе Отто немного сложно передвигаться", — GordonMaw.
Фото © Reddit / GordonMaw
"Салли боится кота соседей", — DudeWantsHisRugBack.
Фото © Reddit / DudeWantsHisRugBack
"Теперь он знает, как пахнет огонь", — Sweet_Polly1.
Фото © Reddit / Sweet_Polly1
Фото © Reddit / E-P-I-C-K
"Альберту сделали больно. Альберта постригли, и пришлось надеть на него воротник. У Альберта сегодня не лучший день", — Ben_zyl.
Фото © Reddit / Ben_zyl
"Девочка учит своего кота писать", — usernot_found.
Фото © Reddit / usernot_found
Фото © Reddit / Aegeas2k
"Тоби сегодня утром ускользнул из дома, когда я открыл дверь, чтобы вынести мусор. Теперь он вернулся и очень раскаивается", — JephriB.
Фото © Reddit / JephriB
© Reddit / GordonMaw, usernot_found