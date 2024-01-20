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20 января, 06:00

10 милых питомцев с языком наружу, которые точно поднимут вам настроение

Начинаем субботнее утро с фото милых животных из Интернета! Обыскали весь "Реддит", чтобы собрать для вас 10 кадров очаровательных питомцев с языком наружу. Результат в виде улыбки на вашем лице гарантирован!

"Это наша милая девочка Рианнон. Мы взяли её бесплатно из местного приюта, так как кошечка уже пожилая и никто не хотел её брать. У неё нет нескольких зубов, из-за чего язык постоянно вываливается", — ayyoriverr.

Фото © Reddit / ayyoriverr

Фото © Reddit / ayyoriverr

"Эта хаски умеет делать тот трюк с языком..." JettMe_Red.

Фото © Reddit / JettMe_Red

Фото © Reddit / JettMe_Red

"Только посмотрите на этот крошечный язык!", — Dja3ba.

Фото © Reddit / Dja3ba

Фото © Reddit / Dja3ba

"Милый поросёнок с милым розовеньком языком", — vintagegirl97.

Фото © Reddit / vintagegirl97

Фото © Reddit / vintagegirl97

"На три четверти шерсть, на одну четверть — язык", — yungtito.

Фото © Reddit / yungtito

Фото © Reddit / yungtito

"Этот взгляд, этот язык, эти сложенные лапки!" artur9pm.

Фото © Reddit / artur9pm

Фото © Reddit / artur9pm

"Новый щенок моего друга! У неё даже на языке есть пятна!" doft.

Фото © Reddit / doft

Фото © Reddit / doft

"Итак, оба моих котёнка спят с высунутыми языками!" ReadingHotTakes10.

Фото © Reddit / ReadingHotTakes10

Фото © Reddit / ReadingHotTakes10

"Это Зи-зи. Он любит сидеть, как суррикат. Иногда — с языком наружу", — Bassically23.

Фото © Reddit / Bassically23

Фото © Reddit / Bassically23

"Это Кит. У него нет передних зубов и хвоста. Ему нравится показывать мне язык, когда он голоден. Я нашёл кота, когда он был очень маленьким. Надеюсь, его крошечный язычок поднимет вам настроение, как и мне", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Мы или не мы?: 10 до безумия нежных кошачьих парочек, так поразительно точно напоминающих людей
Мы или не мы?: 10 до безумия нежных кошачьих парочек, так поразительно точно напоминающих людей
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Reddit / JettMe_Red, yungtito

Сергей Трофимов
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