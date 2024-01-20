10 милых питомцев с языком наружу, которые точно поднимут вам настроение
Начинаем субботнее утро с фото милых животных из Интернета! Обыскали весь "Реддит", чтобы собрать для вас 10 кадров очаровательных питомцев с языком наружу. Результат в виде улыбки на вашем лице гарантирован!
"Это наша милая девочка Рианнон. Мы взяли её бесплатно из местного приюта, так как кошечка уже пожилая и никто не хотел её брать. У неё нет нескольких зубов, из-за чего язык постоянно вываливается", — ayyoriverr.
Фото © Reddit / ayyoriverr
"Эта хаски умеет делать тот трюк с языком..." — JettMe_Red.
Фото © Reddit / JettMe_Red
"Только посмотрите на этот крошечный язык!", — Dja3ba.
Фото © Reddit / Dja3ba
"Милый поросёнок с милым розовеньком языком", — vintagegirl97.
Фото © Reddit / vintagegirl97
"На три четверти шерсть, на одну четверть — язык", — yungtito.
Фото © Reddit / yungtito
"Этот взгляд, этот язык, эти сложенные лапки!" — artur9pm.
Фото © Reddit / artur9pm
"Новый щенок моего друга! У неё даже на языке есть пятна!" — doft.
Фото © Reddit / doft
"Итак, оба моих котёнка спят с высунутыми языками!" — ReadingHotTakes10.
Фото © Reddit / ReadingHotTakes10
"Это Зи-зи. Он любит сидеть, как суррикат. Иногда — с языком наружу", — Bassically23.
Фото © Reddit / Bassically23
"Это Кит. У него нет передних зубов и хвоста. Ему нравится показывать мне язык, когда он голоден. Я нашёл кота, когда он был очень маленьким. Надеюсь, его крошечный язычок поднимет вам настроение, как и мне", — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
Reddit / JettMe_Red, yungtito