Пациент сбежал через окно из больницы в Екатеринбурге и попал на видео

В Екатеринбурге пациент сбежал из больницы № 24. Ночью молодой человек спрыгнул со второго этажа медучреждения, сообщает Ural Mash. Момент побега сняли на видео.

Побег пациента из больницы в Екатеринбурге. Видео © t.me / url_mash

Известно, что мужчина попал в отделение нейрохирургии с различными травмами. Вёл он себя тихо, но накануне вечером решил самовольно покинуть больницу.

"Вылез на козырёк другого отделения, рухнул в снег и спокойно побрёл куда глаза глядят", — говорится в сообщении телеграм-канала.

Предварительно, пациент был трезв. Как утверждает Ura.ru со ссылкой на УМВД по Екатеринбургу, сообщений о происшествии в полицию не поступало. Правоохранители проводят проверку и разыскивают сбежавшего пациента.