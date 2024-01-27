Пациент сбежал через окно из больницы в Екатеринбурге и попал на видео
В Екатеринбурге пациент сбежал из больницы, спрыгнув со второго этажа
В Екатеринбурге пациент сбежал из больницы № 24. Ночью молодой человек спрыгнул со второго этажа медучреждения, сообщает Ural Mash. Момент побега сняли на видео.
Побег пациента из больницы в Екатеринбурге. Видео © t.me / url_mash
Известно, что мужчина попал в отделение нейрохирургии с различными травмами. Вёл он себя тихо, но накануне вечером решил самовольно покинуть больницу.
"Вылез на козырёк другого отделения, рухнул в снег и спокойно побрёл куда глаза глядят", — говорится в сообщении телеграм-канала.
Предварительно, пациент был трезв. Как утверждает Ura.ru со ссылкой на УМВД по Екатеринбургу, сообщений о происшествии в полицию не поступало. Правоохранители проводят проверку и разыскивают сбежавшего пациента.
Ранее Лайф писал, что боец поп-ММА Магомед Веном Зайналов упал с десятого этажа вечером 23 января в одном из домов в Крепостном переулке Ростова-на-Дону. Молодой спортсмен остался жив лишь благодаря тому, что рухнул на припаркованную машину. Он рассказал, что поскользнулся, когда пытался спасти кота, забравшегося на водосточную трубу. Зайналова уже перевели из реанимации в обычную палату.
t.me / url_mash