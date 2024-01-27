Суд в Москве получил иск жителя Тюмени о компенсации морального вреда к клубу "Мутабор"
SHOT: На московский клуб Mutabor снова подали в суд
Клуб Mutabor. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Активист из Тюмени подал в суд на московский клуб Mutabor, в котором прошла "почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой. Как пишет SHOT, мужчина считает, что площадка, в частности, оскорбляет уважение ценности человеческой жизни.
Теперь он требует от заведения компенсации морального ущерба. Иск принят к производству, предварительное заседание в Лефортовском суде назначено на 26 февраля. Сумма иска не уточняется.
Напомним, проблемы у столичного клуба Mutabor начались после скандальной "почти голой вечеринки" Насти Ивлеевой, отгремевшей в ночь на 21 декабря. Среди гостей засветились и известные личности, в том числе Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Возмутившиеся содомитским мероприятием общественники потребовали проверить блогершу на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. А сам клуб решением суда прекратил работу на 90 дней.